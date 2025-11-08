profile
rider288
Un nouveau jeu Coréen annoncé et prometteur ?
Woochi the Wayfarer ( 1er Trailer )

    posted the 08/11/2025 at 07:46 PM by rider288
    altendorf posted the 08/11/2025 at 07:48 PM
    "a single-player fantasy action adventure game set in Korea’s Joseon era" : très intéressant !
    alozius posted the 08/11/2025 at 08:02 PM
    À voir s’ils arrivent à donner un cachet et une âme à leur jeu ou si ce dernier rejoindra la catégorie des jeux asiatiques qui sortent en ce moment qui semble tous être des clones les uns des autres.
    wickette posted the 08/11/2025 at 08:28 PM
    - DMC-like ou soul-borne
    - mythologie asiatique
    - UE5 je suppose ?

    Perso je sature grandement mais tant mieux pour les fans, j'ai juste l'impression de voir trop la même chose pour ma part
