Quand Sony annoncait la PS9
Il y a quelques jours, je suis retombé sur une ancienne vidéo promotionnelle de Sony, datant de 2000 pour la PS2, mais qui étrangement mettait en avant la PS9, oui vous avez bien lu, la Playstation 9 (à l'heure où j'écris on est toujours sur la PS5).

On remarquera une ressemblance évidente à l'aspect visuelle de Matrix, à la mode à l'époque.

Je trouve ça marrant qu'ils imaginaient faire une neuvième console (ce qui prouve leur confiance), alors qu'aujourd'hui certaines déclarations remettent en question l'avenir des hardwares traditionnels



Bizarrement j'avais oublié l'existence de cette pub et pourtant à chaque fois que je repense à la PS2 ou la PSP, ça me rappel l'image futuriste qu'avaient ces machines à leur lancement, très proche de ce que l'on y voit dans la vidéo. Comme quoi on peut ne pas avoir de souvenir précis et conscient et quelque chose, mais être en même temps marqué en profondeur par cette même chose.
    kevinmccallisterrr, adamjensen
    posted the 08/10/2025 at 03:13 PM by e3ologue
    comments (8)
    malroth posted the 08/10/2025 at 03:16 PM
    Ah je l'avais pas vu celle la.

    Ça serait marrant que lors de la vraie sortie PS9 ils ressortent cette pub
    cyr posted the 08/10/2025 at 03:33 PM
    Leur confiance ? A l'époque de la ps2 leur excès de confiance les a mené a la ps3.....

    Mais ça serait bien de se recentrer sur le développement de jeux. Et arrêter de faire des modèles pro. Sous peine que les gens vont attendre que la pro sorte pour acheter la console, ce qui ralenti les studio pour faire une version pro des jeux en développement....
    marchand2sable posted the 08/10/2025 at 03:36 PM
    Lol déjà qu'on doit toujours faire le choix entre le mode performance et le mode qualité, bon courage pour partir sur un truc comme ça. Et surtout, j'espère qu'on sera encore en vie 2078 et Gamekyo aussi.
    keiku posted the 08/10/2025 at 03:40 PM
    la grande époque qui faisait rêver, aujourd'hui pas sur que sony atteigne déja la ps7
    marchand2sable posted the 08/10/2025 at 03:41 PM
    cyr

    La même pour Nintendo l'ami. La confiance avec les millions de la Wii a foutu Nintendo a mal comme jamais avec la Wii U. Chaque constructeur a un âge noir, voir plusieurs mêmes pour certains.
    e3ologue posted the 08/10/2025 at 03:43 PM
    marchand2sable en mettant de coté les nanorobots qui lévitent vers tes narines , je vois bien le bordel que ça provoquerait et les accidents
    kevinmccallisterrr posted the 08/10/2025 at 03:53 PM
    Malroth Grave ! Nintendo l'ont fait d'ailleurs ces derniers mois en invitant de nouveau l'acteur américain Paul Rudd à faire une pub pour la Switch 2 environ 34 ans après sa pub pour la Super Nintendo ^^
    supasaiyajin posted the 08/10/2025 at 04:28 PM
    Je doute fort que Sony cesse la production de consoles dans un avenir proche. Cela reste un point d’accès plus abordable pour le grand public. La PS5 s’est déjà vendue à 80 millions d’unités et atteindra probablement les 100 millions en fin de vie. Même s’ils adoptent une stratégie multiplateforme avec des sorties simultanées, il est difficile d’imaginer qu’ils abandonnent des millions de joueurs.
