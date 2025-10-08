Il y a quelques jours, je suis retombé sur une ancienne vidéo promotionnelle de Sony, datant de 2000 pour la PS2, mais qui étrangement mettait en avant la PS9, oui vous avez bien lu, la Playstation 9 (à l'heure où j'écris on est toujours sur la PS5).On remarquera une ressemblance évidente à l'aspect visuelle de Matrix, à la mode à l'époque.Je trouve ça marrant qu'ils imaginaient faire une neuvième console (ce qui prouve leur confiance), alors qu'aujourd'hui certaines déclarations remettent en question l'avenir des hardwares traditionnelsBizarrement j'avais oublié l'existence de cette pub et pourtant à chaque fois que je repense à la PS2 ou la PSP, ça me rappel l'image futuriste qu'avaient ces machines à leur lancement, très proche de ce que l'on y voit dans la vidéo. Comme quoi on peut ne pas avoir de souvenir précis et conscient et quelque chose, mais être en même temps marqué en profondeur par cette même chose.