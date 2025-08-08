profile
OD en plein chantier, Physint encore en gestation


Un mois après la sortie de Death Stranding 2, Hideo Kojima ne ralentit pas et se tourne déjà vers ses prochains défis créatifs. Dans une interview accordée à Indiewire, le célèbre game designer japonais explique qu’il travaille pleinement avec son équipe sur OD, un projet encore entouré de mystère, tout en posant les bases de Physint, actuellement au stade conceptuel. Ces deux chantiers illustrent sa volonté constante d’explorer de nouvelles idées, tout en continuant à peaufiner Death Stranding 2 grâce à l’analyse des données des joueurs et à la correction des bugs.
Indiewire - https://www.indiewire.com/features/interviews/death-stranding-2-hideo-kojima-interview-1235143146/
    posted the 08/08/2025 at 09:20 PM by altendorf
