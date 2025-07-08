... Parce que leur nom c'est EPIDGames. Trop similaire pour le développeur de Fortnite qui a peur que les gens les confondent pour des asiatiques du marché mobile, le nom étant pour eux visuellement et phonétiquement similaire.Epic Games a remarqué que le studio coréen a enregistré le nom de leur studio dans les marques américaines, ces derniers sortant en occident leur jeu Trickcal Re:VIVE prochainement.EPIDGames a été fondé en 2013, 4 ans avant la sortie de Fortnite, et malgré le stresse de la procédure judiciaire compte bien se défendre. Trickcal Re:VIVE est actuellement disponible sur la version coréenne de Google Play.