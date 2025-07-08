profile
Epic Games
masharu > blog
Epic Games poursuit en litige un studio coréen...


... Parce que leur nom c'est EPIDGames. Trop similaire pour le développeur de Fortnite qui a peur que les gens les confondent pour des asiatiques du marché mobile, le nom étant pour eux visuellement et phonétiquement similaire.

Epic Games a remarqué que le studio coréen a enregistré le nom de leur studio dans les marques américaines, ces derniers sortant en occident leur jeu Trickcal Re:VIVE prochainement.

EPIDGames a été fondé en 2013, 4 ans avant la sortie de Fortnite, et malgré le stresse de la procédure judiciaire compte bien se défendre. Trickcal Re:VIVE est actuellement disponible sur la version coréenne de Google Play.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/epic-games-launches-trademark-dispute-against-small-korean-studio-over-the-name-epidgames/
    posted the 08/07/2025 at 09:53 PM by masharu
    comments (1)
    altendorf posted the 08/07/2025 at 10:10 PM
    Mouais, c'est limite. Cela me rappel l'époque où King avait voulu faire interdir les jeux qui osaient avoir "Candy" dans leur titre ^^
