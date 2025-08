Ou pas...Je n'ai pas encore vu le film des 4 Fantastiques et malgré que j'avais prévu d'aller le voir, je n'ai pas trouvé un moment ou même la volonté pour aller le voir.



Parait que les retours sont bons sans pour autant en faire le film de l'année...un peu comme Thunderbolt.



Jurassic World 4 en est à sa 5ème semaine en salle.

Superman en est à sa 4 ème semaine et les 4 Fantastiques eux ont terminés leur 2ème semaine.



TOP USA:



1 A Minecraft Movie $423,949,195

2 Lilo & Stitch $421,239,071

3 Jurassic World: Rebirth $317,606,265

4 Superman $316,256,392

5 How to Train Your Dragon $260,408,625

6 Captain America: Brave New World $200,500,001

7 The Fantastic Four: First Steps $198,427,635

8 Mission: Impossible - The Final Reckoning $197,118,706

9 Thunderbolts* $190,253,709

10 F1: The Movie $173,290,512

11 Ne Zha II $20,858,156



Avec un score quasi identique mais avec une semaine en moins on peut acté que Superman a remporté la course au USA.



TOP RESTE du MONDE (hors usa)

1 Ne Zha II $1,879,009,475

2 Lilo & Stitch $598,342,657

3 A Minecraft Movie $531,200,000

4 Jurassic World: Rebirth $448,405,000

5 Mission: Impossible - The Final Reckoning $397,100,000

6 F1: The Movie $372,300,000

7 How to Train Your Dragon $357,938,000

8 Superman $235,000,000

9 Captain America: Brave New World $214,601,576

10 Thunderbolts* $192,162,589

11 The Fantastic Four: First Steps $170,300,000



Jurassic World très loin devant...mais on peut aussi dire que Superman est un semi-échec à l'international vu qu'il navigue dans les mêmes eaux qu'un Thunderbolt ou Captain America 4 (au-dessus quand même hein).



CONCLUSION:

Jurassic World 4 vainqueur de la bataille grâce à sa régularité, il a bien marché partout!

Superman derrière vu qu'à l'international c'est pas super bon.



Enfin Les 4 Fantastiques sont dans une situation qui laisse planer un doute, vont-ils salement décrocher ou garder un bon rythme permettant d'espérer rejoindre les autres.