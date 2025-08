En plus de sa présence au salon ChinaJoy de Shanghai avec un stand imposant, Sony a organisé une conférence de presse afin d'officialiser une quatrième vague de candidatures pour son programme PlayStation China Hero Project.Lancé en 2016, ce programme a pour objectif de fournir un soutien financier et des ressources aux développeurs chinois qui créent des jeux premium pour les consoles PlayStation. Cette quatrième phase vient renforcer les trois premières, qui proposaient déjà une assistance en matière de développement, d'édition et de marketing.Pour cette nouvelle étape, Sony a intégré de nouveaux collaborateurs : Virtuos rejoint le projet pour le co-développement, RichTap apporte son expertise dans l’intégration avancée des retours haptiques, et PlayStation Studios Visual Arts intervient pour évaluer et optimiser le design de l’interface utilisateur (UI) ainsi que l’expérience utilisateur (UX).Avec cette initiative élargie, Sony confirme sa volonté de soutenir la création de titres premium en Chine et de positionner PlayStation comme la marque gaming de référence au sein de l'Empire du Milieu.Phase 1 :- Boundary (anciennement Project Boundary) de Studio Surgical Scalpels : annulé- Lost Soul Aside d'Ultizero Games : prévu pour le 29 août 2025- The Walker de Haymaker : sorti le 4 juillet 2018- Animal Force (anciennement The X Animal) d'Internet Stars : sorti le 22 mai 2018- Project X de Komogames : en développement- Tiger Knight de NetDragon : annulé- Pervader de Beijing Light & Digital Technology : annulé- Hardcore Mecha (anciennement Code: Hardcore) de RocketPunch Games : sorti le 26 juin 2019- Immortal Legacy: The Jade Cipher (anciennement Kill X) de Viva Games : sorti le 20 mars 2019Phase 2 :- F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch de TiGames : sorti le 7 septembre 2021- In Nightmare de Magic Fish Games : sorti le 29 mars 2022- Anno: Mutationem de Thinking Stars : sorti le 17 mars 2022- Evotinction de Spikewave Games : sorti le 13 septembre 2024- Lost Islands de Jolly Roger Game : sorti le 17 décembre 2024- Convallaria de Loong Force : en développement- AI Limit de Sense Games : sorti le 27 mars 2025Phase 3 :- Awaken: Astral Blade de Dark Pigeon Games : sorti le 22 octobre 2024- Exiledge d'Enigmatrix : en développement- Will-less de Cyaniris Game : en développement- The God Slayer de Pathea Games : en développement- The Winds Rising de TiGames : en développement- Daba: Land of Water Scar de DarkStar Games : en développement- Unending Dawn de Parcae's Fate : en développement- Kroraina (Loulan) de LiangWu Games : en développement- Project: Jinyiwei de Cang Mo Games : en développementA noter qu'un jeu soutenu par le programme PlayStation China Hero Project n'est pas nécessairement une exclusivité, ni édité par Sony Interactive Entertainment.