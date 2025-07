Dernière partie, voici pour moi le top 10 des boss les plus difficiles de Hollow Knight, enjoy !10)- Le Tyran de l'âme est la version Rêve du Maître de l'âme donc 2 fois plus rapide, et 2 fois plus balèze. Il se téléporte bien plus rapidement également, ce qui fait qu'il est encore plus difficile à toucher.9)- Le boss Rêve le plus difficile du jeu. Markoth virevolte dans l'arène un peu partout en vous attaquant avec des piques à tête chercheuse qui iront de plus en plus vite au fur à mesure que vous lui infligerez des dégâts. De plus, il a un bouclier qui le protège de vos attaques en tournant autour de lui et qui peut même vous blessé. C'est un boss difficile, un peu chiant à toucher et qui a pas mal de PV.8 )- Grimm est un boss uniquement disponible dans le DLC la Troupe de Grimm. Il est redoutable, beaucoup d'attaques différentes, entre ses piques qui sortent du sol, ses flammes qu'il vous lance, ou encore son attaque ultime quand il se gonfle et qu'il vous envoie plein de petites boules de feu, bon courage. Il ya également peu d'opportunité de le blessé alors quand l'occasion se présente, saisissez la !7)- Le Proche disparu est la version ultime du Vaisseau Corrompu, donx sa version Rêve. Même principe pour le battre mais 2 fois plus fort, avec en plus des espèces de blob qui viendront vous emmerder pendant le combat. Un conseil, la canalisation rapide est très utile contre ce boss car il laisse très peu de répit. Il est conseillé de faire ce boss avec l'aiguillon améliorer à fond car il est vraiment redoutable.6)- Boss optionnel du jeu, Zote ou plutôt ce qu'il aurait aimé être dans sa version Rêve. C'est un boss vraiment prise de tête car il est très aléatoire et on sait jamais trop ce qu'il va faire. Il faut savoir qu'on peut affronter ce boss 10 fois en tout, avec à chaque fois une version plus hard jusqu'à la phase 10. Ses attaques sont rapide, parfois difficile à lire notamment quand il nous tombe dessus, et il a en plus pas mal de PV. J'ai souvent perdu le Panthéon 3 à cause de lui x)5)- Sly est un boss optionnel qu'on peut trouver à la fin du Panthéon 3. Il est d'une difficulté vraiment très importante. Sly est super rapide, chiant, avec une bonne portée avec son aiguillon. Sa première phase est déjà pas simple mais alors la deuxième au secours.... Sly traversera l'arène ultra rapidement et fera une attaque en tourbillon, le nombre de fois où il m'a tué lors de la sa seconde phase, je compte plus... Heureusement il a pas énormément de vie ce qui est cool.4)- Le boss final du jeu, si on veut la "bonne" fin. C'est une espèce de hibou magique avec plein d'attaques différentes. Il arrache bien évidemment 2 masques si il nous touche, on peut que l'avoir en sautant ou avec des sorts spécial haut car il surevole l'arène. Entre ses rayons, ses boules magiques qu'il nous envoie ou encore les piques de haut en bas ou de gauche à droite, il vous laisse aucun répit. Mais perso, j'ai plus galérer sur sa première phases que la seconde où il faut "juste" sauter et esquiver ses lasers lors de la deuxième.3)- La version Rêve de Grimm, et aussi accessoirement mon boss préféré de tout le jeu. La musique, le combat, ses attaques, son arène bref j'aime tout. Alors oui il est extrêmement difficile mais quel combat, il arrache 2 masques cette fois, est plus rapide, et a une nouvelle attaque ou il fait jaillir des colonnes de flammes. C'est tellement jouissif quand on maîtrise le combat ensuite tant ça donne une chorégraphie magnifique mais c'est un boss qu'il va falloir maîtriser car il ne vous fait aucun cadeau, et qui va demander de l'entraînement. Ah et aussi, c'est le boss le plus rapide du jeu, ses attaques s'enchaînent à la seconde près.2)- Ce qu'aurait dû être premier boss final sans la corruption et qu'on trouve uniquement à la fin du Panthéon 4. Moins rapide que Grimm mais plus fort encore je trouve car ses attaques sont encore plus difficile à esquiver et il enchaîne aussi très vite. Ce boss me pose énormément de problèmes et je le maîtrise clairement pas assez, il arrive à me tuer beaucoup de fois avant que j'y parvienne, il m'a même fallu aller voir des tuto YT tellement il me mettait la misère... Il est horrible tout simplement.1)- Le boss final en plus balèze et qui se trouve à la fin du Panthéon 5. Radiance Véritable est une horreur à tous les points de vue, il fait même parti des boss les plus difficiles de ces 10 dernières années tant il est immonde. Plus rapide encore, il demande patience, analyse, maîtrise, persévérance voire acharnement pour espérer le vaincre. Perso je ne l'ai réussi qu'une seule fois et plus jamais je ne veux refaire ce combat, c'est une horreur de difficulté!!! Je le place sans hésiter à la première place de ce classement.Voilà j'espère que ce long top de tous les boss de HK vous aura plu, je vous souhaite de bonnes vacances si vous l'êtes comme moi et à bientôt pour un prochain top !