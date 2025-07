La réception du jour c'est simplement Wuchang sur PS5, que j'ai commandé au final à la dernière minute. Je teste ça dans quelques minutesSinon mes autres achats de ces dernières semaines pour les curieux :Dans l'ordre :- Eternal Darkness: Sanity's Requiem (GCN)- Donkey Konga 2 (GCN)- Dead or Alive 5: Last Round (XO)- Little Big Adventure: Twinsen's Quest (NS)- Street Fighter V: Champion Edition (PS4)- Red Ninja: End of Honor (Xbox)- Mario Kart World (NS2)- Nintendo Switch 2- Clair Obscur: Expedition 33 (XS)- Donkey Kong Bananza (NS2)- amiibo Riju (série The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)Red Ninja, je vous en ai parlé ici notamment (voir l'article) , je suis content d'avoir un exemplaire physique même si je n'ai pas encore de Xbox, le jeu n'étant pas retro-compatible sur XO/XS je ne peux donc pas y jouer. Aujourd'hui l'IP appartient à Microsoft je le rappelle donc c'est quand ils veulent...J'ai pas mal dosé la version Last Round de Dead or Alive 5 et je n'ai pas encore le 6 en physique mais j'ai re-téléchargé la version gratuite et payé le DLC de Mai Shiranui, parce que j'ai eu la surprise de voir que Koei-Tecmo avait enlevé le DLC sur DOA5 à la sorti de DOA6. Le faible que je suis a même payé certains DLC dont Naotora qui est très cool à jouer.J'ai enfin Expedition 33, dont c'était le dernier exemplaire à Micromania et je n'avais jusqu'à juin dernier pas trouvé un seul exemplaire en rayon. J'avais peur de ne pas accrocher au gameplay pour être honnête, je suis pas un "mec de RPG" mais Xenoblade a prouvé que je peux apprécier les jeux de rôle sans être bourrin. Passé le début où on Lune sort de nul part alors que Gustave allait ce suicider j'ai commencé à bien aimé... Mais il m'est qu'en même tombé des mains entre un Mario Kart World et le DLC NIKKE dans Stellar Blade plus hype pour moi. Bref j'espère le finir cette année, je verrais mais j'ai un gros backlog dont Final Fantasy VII Rebirth que j'aimerais reprendre aussi.Mario Kart World, je ne vais pas y revenir dessus. Le jeu est fun mais il ne lui manquait pas grand chose déjà pour justifier le prix Nintendo de 90€ (je l'ai prit à 70€), mais aussi pour exploiter les nouveautés dont ce monde ouvert qui en mode balade ne sert qu'à des missions et je l'ai déjà il aurait fallu un mode histoire déguisé en mode tuto avec des cinématiques.Le premier vent de fraicheur de Nintendo sur sa nouvelle console c'est plutôt Donkey Kong Bananza qui est le digne successeur de Super Mario Odyssey mais également des jeux Rare (DKC, DK64 et Banjo-Kazooie) tant on retrouve ce charme dans certains personnages, dans l'exploration ou encore dans le boss final et sa musique. Seul l'OST est en dessous de SMO je trouve, mais Bananza a bien des banger comme Kong Bananza, Battle Challenge et le remix de Gang-Plank Galleon renommé ici en Banadium Tower. Le jeu ne plaira pas à tout le monde mais c'est un bijou des jeux de plateforme 3D dont Microsoft ferait bien de prendre des notes car je doute qu'ils sauront faire mieux si ce projet d'un nouveau Banjo-Kazooie est mené à son terme...Parmi les achats dématérialisés dont j'ai déjà évoqué Mai Shiranui plus haut, outre les bikini des héroïnes de The First Descendant le DLC NIKKE pour Stellar Blade quant à lui est vraiment un hommage au jeu mobile. J'aurais juste espéré plus de tenues vu que les 2 jeux sont de Shift Up, mais le combat contre Scarlet est du niveau de Raven et ça fait plaisir.Sinon j'ai aussi pris les 3 databooks de One Piece, et même s'il n'est plus commercialisé j'aimerais trouver le premier (avec la couverture rouge).Ayant lu pas mal en bibliothèque plutôt qu'à acheter les manga, je n'ai que Samurai Deeper Kyo (dont je vais prendre la réédition 2025 du manga certain plus tard dans l'année) et je suis pas intéressé par posséder d'autres séries, mais étant fan de l'univers One Piece je voulais avoir un minimum le matériel original parce que je ne suis pas près à dépenser pour avoir tous les tomes, c'est mort