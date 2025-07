Mais alors, qu’est-ce que cela pourrait indiquer ? L’insider Tez2, bien connu pour ses révélations fiables sur Rockstar, insistait en mai sur le fait qu’il ne s’agirait pas d’un remaster.Cela pourrait suggérer un traitement similaire à celui qu’a récemment reçu Red Dead Redemption.En effet, dans la mesure où le jeu était déjà accessible sur Xbox One et Xbox Series X|S via la rétrocompatibilité, il n’a été porté que sur PS4 et Steam (et dans un second temps sur Nintendo Switch). Bien sûr, il est jouable sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité.Puisque GTA 4 est déjà jouable sur Xbox One et Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité, il est tout à fait possible que Rockstar ne prépare qu’une version PS4, ce qui serait clairement dommage pour un jeu aussi culte.Take-Two, la maison mère de Rockstar, avait confirmé en mai que quatre nouvelles itérations de jeux déjà publiés arriveraient d’ici au 31 mars 2026.Deux titres ont été mentionnés, mais les autres restent inconnus, laissant place à des spéculations autour de GTA 4 ou Max Payne 3.Mon GTA favoriFaire du bowling avec le cousin Roman