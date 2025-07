Le Switch 2 étant beaucoup plus puissante que la première, de nombreux jeux et séries peuvent maintenant proposer des résolutions plus élevées et des performances améliorées. Dans cet esprit, Ys X : Proud Nordics prendra apparemment en charge jusqu'à 120 images par seconde sur Switch 2.Rappelons qu’il est uniquement prévu sur Switch 2 pour le moment et qu’il sort le 31 juillet 2025 au Japon