L'éditeur de jeux vidéo sud-coréen Krafton Inc. retarde la sortie du jeu de survie très attendu Subnautica 2 , selon des personnes proches des projets de l'entreprise, quelques mois seulement avant qu'elle ne doive verser une prime de 250 millions de dollars à l'équipe de développement.C'est chouette tout ça

posted the 07/09/2025 at 06:20 PM by ouroboros4