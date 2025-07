Elithzia Aetheriel

Galvriel

Mistral

Ophélia Weizenbaum

Hello Gamekyo, je ne sais pas si cet article intéressera certains rôlistes ou même d'autres personnes. J'ai présenté mon personnage il y a quelques mois qui avait intéressé certaines personnes et j'ai finalement démarré cette campagne avec mes potes. Tout se déroule à merveille et je voulais approfondir certains personnages du lore de Elithzia Aetheriel, le personnage que je joue.