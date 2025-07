Le jeu Mario Kart World propose pour la première fois dans la série un monde ouvert où tous les circuits sont donc dans une même et unique instance. Etant un jeu de course, pour connecter les circuits entre eux des chemins parmi les routes du monde ouvert ont été conçu. Certaines sont bofs, d'autres sont très cool.Pour les curieux, je vous propose cette vidéo de MisterJDay déjà parce que ça m'intéressait d'avoir un francophone qui compare les routes et jusque là je n'avais que des anglophones, mais surtout on a ici des probabilités pour savoir un peu sur quoi tomber quand on joue en ligne. Ces informations peuvent être utiles si vous jouer un minimum compétitif.Si on ne compte que les types de courses, qui est majoritaire vu qu'il n'y a que 30 circuits), où on part d'un circuit pour aller vers un autre, il y a 202 possibilités en tout, aller et retour sachant qu'il existe des cas où 2 circuits ne se font que dans un seul sens, ou encore que le retour prend un autre chemin que l'aller.Quelques exemples de spécificités en mode Versus :- Les Circuits Mario Bros et Désert du Soleil se feront les 3/4 du temps à l'envers.- La ville de Trophéopolis à 3 circuits différents selon d'où l'on vient.- La variante ovale de Stade Peach a en réalité une version miroir, ces 2 versions sont disponibles si vous venez de l'est ou de l'ouest.- Plage Peach est le seul circuit où si vous arrivez dessus, vous ne ferez en réalité jamais le circuit d'origine comme sur GCN mais uniquement la nouvelle zone (et qui est toujours en 2 segments/tours).- La route partant de Chemin du Chêne vers Circuit Mario est la seule qui vous fera faire Circuit Mario 1, Circuit Mario 2 et Circuit Mario 3 combinés comme c'est le cas dans la Coupe Spéciale en Grand Prix, autrement ça sera un des 3 selon d'où vous venez.- Usine Toad est le circuit avec le plus de routes aller et retour et donc plus à mène de tomber en ligne.Voici la map postée il y a 2 jours sur Reddit par MrL314 avec les 202 routes et les 30 circuits combinés :En noir : les 202 routes vu en Grand Prix, Survie et Versus. En gris et en bleu, ce sont les portions de routes en vol et sur l'eau.En vert ce sont toutes les routes inutilisées par ces modes et qui ne sont là, pour l'instant, que pour le mode Balade (on espère une mise à jour avec de nouveaux rallyes par exemple).En rouge ce sont les lignes de train (que l'on peut grinde), pas utile pour l'instant (sauf mode Balade).