À l’occasion de l’édition 2025 de l’Esports World Cup (EWC), dont il est l’un des partenaires majeurs – en tant que fournisseur, producteur de contenus et créateur de l’hymne officiel – Sony marque l’événement en lançant une édition exclusive de sa manette DualSense. Baptisée Jewel Green, cette version collector sera commercialisée uniquement en Arabie Saoudite, et plus précisément à Riyad, du 8 juillet au 24 août 2025.