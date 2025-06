Alors que George Broussard (ex-3D Realms) avait déjà jeté un pavé dans la mare en évoquant de possibles licenciements massifs chez Xbox, le journaliste Andy Robinson de Video Games Chronicle a apporté des précisions inquiétantes. S’il ne confirme aucun chiffre ni aucun détail concret, il indique que de nombreux échanges préoccupants circulent actuellement au sein des studios Xbox basés au Royaume-Uni. L’ambiance y serait particulièrement tendue, avec une grande incertitude pesant sur les équipes, entre craintes de suppressions de postes massives et potentielles fermetures de studios entiers.Andy Robinson estime que la situation pourrait s’éterniser, les employés restant dans l’attente d’informations officielles qui, selon lui, ne tomberont pas avant la semaine prochaine. Des inquiétudes qui rejoignent celles soulevées par George Broussard, lequel évoquait jusqu’à 2000 licenciements potentiels, soit environ 10 à 20% des effectifs de la division Xbox. Un nouveau coup dur en perspective pour une industrie du jeu vidéo déjà lourdement touchée ces derniers mois.

