Et ça n'a rien de sexyC'est le mod intitulé "Followed the player’s Pet Doro" qui est donc le mod préféré à ce jour de Kim Hyung-Tae, le directeur de Stellar Blade, chara-designer et fondateur du studio Shift Up.Le mod utilise le DLC NIKKE sorti en même temps que la version PC de Stellar Blade. Avec ce mod, Doro suit EVE et apparaît même dans les cinématiques, parfois de manière dérisoire.Doro n'est pas originaire NIKKE, c'est à la base un meme Internet que la communauté du jeu mobile a récupéré, où le personnage de Dorothy était représenté en forme de chien, et depuis c'est devenu une sorte de mascotte pour les développeurs de NIKKE et même décliné avec d'autres personnages du jeu. Hyung-Tae explique que le travail sur le modèle 3D de Doro n'était pas simple en débit de sa forme.