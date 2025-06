si j'ai bien suivi les propos de spencer pour le 25eme anniversaire de Xbox on devrait avoir ces 4 jeux en 2026 , belle annee en vue donc



"I'm excited to share that players will get to celebrate 25 years of Xbox with a new Fable, the next Forza, Gears of War E-Day, and the return of a classic that's been with us since the beginning. "