Plongeons ensemble dans les profondeurs de Clair Obscur Expedition 33. On va revenir sur sa création, mais aussi explorer ses inspirations, et y a beaucoup à dire. Symbolisme, Art nouveau, art déco, Albert Camus, Sartre... Un voyage riche en émotions.

posted the 06/07/2025 at 09:33 AM by yanssou