Nate Drake a confirmé l'existence du remake de Fire Emblem 4 : Genealogy of the Holy War



Le jeu est gold et sortirait sur Switch 1!



Depuis le temps que les rumeurs en parle, alors c'est quoi le problème? Difficile à dire, un Nintendo qui souhaite sortir le jeu au bon moment on comprends qu'ils ont géré en fonction du lancement de la Switch 2 qui en fait déjà aurait du sortir en mars 2025.



Nintendo a gardé des jeux en fait en cas de retard et afin de pouvoir patienter jusqu'à la sortie de la Switch 2 au cas où...mais maintenant qu'en est-il se dirige t-on vers une sortie simultanée comme avec Metroid Prime 4 qui de base était exclusif.



Les rumeurs parlaient également de Metroid Prime 2 Echoes Remastered sur Switch...