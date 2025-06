Selon Gematsu:



Les précommandes physiques occidentales ne semblent concerner que la PS5 et la Switch.



Les précommandes physiques japonaises concernent la PS5, la Switch 2, la PS4 et la Switch, mais la version Switch 2 est un code dans une boîte, pas une carte de jeu (ou une carte de clé de jeu). x.com/gematsu/status...



A voir mais donc un cynique réalisme de Square Enix indiquerait que le jeu sortirait donc au format physique en occident MAIS uniquement sur PS5 et Switch 1.



donc inutile de critiquer le format Gamekeycard de la Switch 2 on en verra pas le bout du plastique en occident



donc le blabla de Square qui considère son soutien vers Xbox maintenant comme important c'est poubelle.



La réalité économico-financière a fait son oeuvre.



Cela n'augure rien de bon sur l'avenir physique de Square en occident...Déjà rien que sur Switch 2 avec Bravely Default 2 et maintenant FF Tactics, on imagine mal qu'il devrait revenir en arrière par la suite où la Switch 1 sera ignorée même pour des petits AA ou remaster.