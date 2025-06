Nouveau Duel après un petit moment d'absence, mais je reprends aujourd'hui avec 2 RPG Made In Bethesda et je profite de la (re)sortie récente de TES VI pour le confronter à son petit frère Skyrim ! Qui en sortira vainqueur ? C'est à vous de décider.- l'un ou l'autre pas les 2 et évitez de commenter si vous savez pas lequel choisir- Les troll seront supprimés, évitez de débattre dans les commentaires pour pas encombrer l'espace lors de la recompte, vous aurez tout loisir de le faire lors du résultat- Maj et rappel comme d'habitude.- Votez c'est bien mais dire pourquoi c'est un petit + mais c'est pas obligatoireBon votes !