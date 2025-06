Hello les kids!!



Il me vient une question toute simple concernant le Phil Spencer et la marque Xbox en général.

On s'est tous dit depuis des années que le père Philou était toujours sympa avec la concurrence, et que chez lui tout le monde est joueur (limite "On ne porte pas le même maillot mais on a la même passion"...pour les plus anciens^^).



Est-ce que ce n'était pas déjà un move pour ne pas froisser les concurrent car le gars savait peut-être que le but final de sa division était de devenir éditeur tiers.



Ce qui expliquerai tous les mensonges, les retournements de vestes flamboyants, et les déclarations contradictoires envers la communauté Xbox?



Est-ce que les faibles ventes de consoles Xbox n'est en fait que la résultante de toutes ces années?

Et qu'aujourd'hui ça s'accélère vu le peu de hype pour les machines de Microsoft.



Ça pourrait être totalement autre chose, mais il faut avouer que ce point de vue expliquerai pas mal de choses en fin de compte.



Vous en pensez quoi?.