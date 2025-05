Décidément, Ru Weerasuriya a su s'entourer des meilleurs talents français pour fonder Atlantis Studio à Avignon. En plus de Nicolas Augusto (fan du paranormal, acteur raté, auteur raté, hater des smicards, scammer jeux vidéo/dropshipping), il a également fait appel à Kévin Crouvizier (ancien visage de jeuxvideo.fr, créateur d'une application de rencontre basée sur la technologie iBeacon, créateur d'une "téléréalité" sur YouTube, scammer crypto/nft) qui est désormais actionnaire et membre du board. Le jeu vidéo français se porte bien !

posted the 05/29/2025 at 01:08 PM by altendorf