J'ai du changer de PS5 car elle se coupait au bout de 30mn C'était un échange sous garantie. J'ai copié quelques jeux sur le SSD nvme que j'ai retiré par la suite, pour ne pas avoir à les réinstaller. Abonné au ps+, je pensais retrouver les données de mes comptes. Or, seules les données de mon compte abonné ont été sauvées. Le compte de mon fils, avec 200 heures de jeu sur elden ring et beaucoup plus sur apex par exemple, n'a pas été sauvegardé. Franchement je ne comprends pas, auriez vous un conseil pour qu'il puisse retrouver ses save ? Merci

posted the 05/13/2025 at 05:40 AM by superpanda