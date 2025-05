Je viens de tomber sur cet article qui parle de ARC Raiders:



https://connectesport.com/actualites/vous-avez-0001-de-chances-de-battre-ce-boss-etes-vous-pret-a-relever-le-defi/



Le titre est plutôt explicite : « Vous avez 0,001% de chances de battre ce boss, êtes-vous prêt à relever le défi ? »



Ça a piqué ma curiosité. Les développeurs annoncent un taux de réussite de seulement 0,001% sur le boss « The Queen ».



Du coup je me pose une question : quel est le jeu ou le boss qui vous a donné le plus de fil à retordre ?



De mon côté je dirais :



- Cuphead : malgré ses airs de dessin animé et la DA que j'ai adoré, le jeu m'a littéralement broyé les nerfs. Objectivement il n'est pas si difficile que ça mais j'ai vraiment eu du mal à en venir à bout.



- Dark Souls (le premier) : Ornstein et Smough... Ce duo des enfers m'a bloqué pendant des jours. L'ambiance, la difficulté, tout était horrible pour le gamin que j'étais.



- I Wanna Be The Guy : la définition même du sadisme. Alors en 2025, c'est moche. Mais le gameplay est intense. Des pièges partout, des morts instantanées à chaque écran, des sauts au millimètre près... J'avoue, je ne l'ai jamais fini, mais le simple fait d'y avoir survécu quelques niveaux relève de l'exploit pour moi !