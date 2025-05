Baleyy la Famille !En 2015 avait eu lieu l'E3 comme chaque année.Cette grande messe annuelle du monde du jeu vidéo qui malheureusement n'existe plus de nos joursL'E3 donner occasion pour tout les gros éditeurs de balancer des annonces et de dévoiler leur jeu en développement au monde entier.Je veux vous faire revivre en ma compagnie la conférence de Sony qui était en 2015 riche en rebondissement et annonce totalement improbable.Encore aujourd'hui cela reste pour une conférence incroyable et qui montre à quel point la façon de communiquer avec les joueurs à changé en 10 ans.bref installez vous et embarquer dans un voyage nostalgique.Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg