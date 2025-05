article

Bonjour, à tous amis joueurs.Petit HS pour un sujet que j'avais envie de faire, j'ai envie de vous parler d'Asterix, le combat des chefs, la série de 5 épisodes sortis sur Netflix.Avant toutes choses, il faut préciser le rapport que j'ai avec cette bande déssinée. Astérix est une de mes meilleurs bande dessiné.Avant d'être complétement dans le manga, j'ai été baigné dans une sorte d'ère lointaine où la BD franco belge était ultra présente.Et j'ai adoré me plonger dans les Gaston lagaffe, les spirou, les tintins, soda, frank margerin...Que de temps passés dans les bibliothèques et surtout les rayons bd des supermarchés ( véritable garderie pour enfant déguisées à l'époque)Mais pour moi, mon premier coup de coeur BD et le best of best reste: ASTERIXUne putain de mascotte, j'adore son design, son caractère, ses aventures avec OBELIX.C'est pour moi une BD incontournable, je les aie tous pris jusqu'au moment de l'album de la rupture: le ciel nous aie tomber sur la tête.Et j'aime beaucoup tous les albums, notamment ceux écrit par Goscinny, avec ce double niveau de lecture.Et quand les adaptations ont commencé à venir, j'ai été très perplexe. D'une part, faire un film live action sur une BD, c'est compliqué et d'autre part, il reste très compliqué de faire une histoire sans Goscinny.Le premier était décevantJ'ai trouvé le film quasi hors sujetMais Mission Cléopâtre a été une vraie réussite à mes yeux.Alain Chabat a réussi à faire le fameux Astérix avec cette fameuse question:Et ça, je trouve que Alain Chabat avait parfaitement réussi à répondre à cette question, prouvant qu'il est vraiment un fan d'Astérix. Les blagues à deux niveau de lecture, les références, les caméo, l'histoire original, tout avait été respecté ( a part Christian clavier).J'ai eu l'occasion de le revoir à l'occasion du remaster 4k, toujours aussi bon bien que certains blagues complétement dépassé ( Itineris, plus de réseaux)Et après ça, je trouve que le reste des projets ne m'ont plus du tout intéressé, sauf peut être le domaine des dieux.Bien avant les films, Astérix avait déjà eu des adaptations en films animés, certain même sous la présence des créateurs.Les douze travaux est l'un de mes films préférés mais l'histoire est complètement originaleCar pour la plupart, les adaptations en dessin animés se basent non pas un album mais deux, agrégeant les deux histoire en une.- La surprise de César par exemple reprends les aventures de Astérix Gladiateur et Astérix Légionnaire- Astérix et les Vikings reprends La grande traversée et Astérix et les normands- Et le Coup du menhir reprend les albums le devin et le combat des chefs.Cet animé, je m'en souviens encore car je l'avais vu au cinéma et j'aime beaucoup celui là, bien que certaine phase assez creepy pour un enfant. ( l'ambiance musicale, le ver de terre)Et donc arrive ce projet de série netflix en image de synthèse basé sur le combat des chefs.Au départ, j'étais très méfiant car c'est une série de plusieurs épisode basé sur un album et non deux.Que vont ils raconter sur autant d'épisode?Le combat des chefs avait déjà été adapté, bien que partiellement. Quel valeur ajoutée?Et surtout, je le confesse: le combat des chefs n'est pas un de mes album préférés.Seulement, il y a eu quelques arguments de poids:- Dans le coup du menhir, le film utilisait l'amnésie de Panoramix dans le combat des chefs pour justifier son absence dans le devin et finalement la grande partie du film le coup du menhir était basé sur le devin.Donc toute la partie combat de Abraracourcix, le problème du combat des chefs n'avait pas été traité.- Alain Chabat. Ce fan d'Astérix, qui avait réussi l'adaptation d'Astérix chez Cléopâtre, est derrière ce projet.C'était pour moi un gage de qualité.J'ai vu la série et qu'en ai je pensé?Est ce que la questiona de nouveau été traitée.Et bien c'est avec plaisir que je vous dis oui.Le combat des chefs, série de 5 épisodes, est une réussite inespérée.On y retrouve tous les ingrédients d'un Astérix tel qu'il aurait pu être s'il était sortis aujourd'hui.Ca commence dès le début avec une séquence qui sent fanboyisme d'Alain Chabat. Une séquence de bataille contre des romains qui reprends trait pour trait avec dialogues les images sur fond bleus que nous voyons dans chaque albumsAvec un premier épisode où la serie prend une petite liberté mais c'est tellement bien foutu. Un épisode qui n'est pas mis par hasard car il traite un aspect d'Obélix sera sur le devant de la scène plus tard.Ce premier épisode, je ne l'attendais pas, je l'ai pris pleine poire et je l'ai dévoré.Et puis après, tout le reste à dérouler.Nous sommes sur des gags modernisés, des punchlines, les deux niveaux de lectures. Ca va jusqu'au petit détails d'un arbitre qui fait un décompte avec ses mains.Le tout distillé dans un rythme parfait.Tout est modernisé avec des références actuelles et c'est excellent. La liberté prise même vers la fin de l'histoire sur Obélix n'est pas mise par hasard et elle ne vient pas de nulle part, car une situation similaire était présente dans Astérix et le chaudron.Cette série a été vu en deux sessions, par toutes la famille et tout le monde s'est bien marré, petits et grands.Et au final, j'en ressors très satisfait de cette série, avec un sentiment proche que j'avais en faisant ff7 rebirth: Un sentiment de découverte, redécouverte et de nostalgie.J'ai même aussi un sentiment de fierté de voir cette BD atteindre ce tel niveau sur une plateforme mondialisée comme netflix.Bravo à Alain Chat et son équipe pour avoir de nouveau réussi à bien adapter un Astérix.A CONSOMMER SANS MODERATIONMerci Barbix