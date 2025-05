Dans cette vidéo, PuNkY met en avant les projets avortés, ou jamais terminés, de Hideo Kojima : du jeu de plateforme à ses débuts, du jeu "total" visant à révolutionner les habitudes de jeu, aux projets de jeux de zombies, et même les différents projets envisagés pour Metal Gear Solid.Personnellement, j'ai trouvé plusieurs concepts intéressants, notamment celui du jeu "total", l'idée d'un jeu d'enquête, ou encore le projet avec des zombies... On observe d'ailleurs que certaines de ses idées semblent le suivre au fil du temps, puisqu'elles reviennent parfois sur le tapis. Je suis curieux de voir quelles nouvelles mécaniques il explorera dans ses prochaines productions.En bref, c'est une vidéo sympathique qui offre une plongée dans l'esprit créatif de Kojima.

posted the 05/01/2025 at 08:50 PM by bourbon