J'ai toujours un peu de mal avec ce site qui compte les pixels...au lieu de s'amuser.



donc voilà ce qu'on apprends:



"Alors que nos premiers comptages de pixels de Street Fighter 6 lors de la révélation du Nintendo Direct de la Switch 2 indiquaient une résolution native de 1080p sur la base d'un nombre limité d'images, le flux plus récent de la Nintendo Treehouse montre un passage d'une résolution native de 960x540 à une cible de 1080p à l'aide d'une méthode d'upscaling AI - avec des preuves suggérant le DLSS de Nvidia sur la base de ces images. Avec un peu de recul, cette mise à l'échelle de 540p semble également être en place dans la séquence originale du Direct. Il s'agit d'une échelle remarquablement propre dans la plupart des plans, les premières images suivant une coupure de caméra étant un moyen d'attraper la résolution de base de son jeu en mode docker. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus d'informations."



Sinon apparemment The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered a un peu de mal sur steamdeck, il sera donc intéressant de voir le portage Switch qui est prévu



Le portage de CP2077 a été rassurant sur les capacités de la Switch 2 on verra la suite.