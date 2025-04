Voila ça fait quelque semaine que ma co sur PS5 rencontre des gros problème de latence et de connexion quand je joue à des jeux en ligne. Je comprends pas d'où vient le problème j'avais 0 soucis depuis 1ans. J'ai la fibre.

Like

Who likes this ?

posted the 04/21/2025 at 01:48 PM by lion93