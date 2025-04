depuis qu'on l'a preco avec le frero j'ai entamé quelques achats ci dessous



j'aurais du attendre?



mario maker 2 à 22€ (de la coop?)

smash bros à 27€

splatoon 3 à 24€

mario wonder 28€

mario 3d world 28€ (bon en coop?)



zelda totk switch 2 edition 45€ (cimer les codes cdiscount) (vaut il mieux que je prenne la version switch 1 ? )

j'avais deja fais zelda botw a 70% ca vaut vraiment le coup que je rachette et recommence?



aussi vu que ce sera aussi pour du couch coop avec le frero et ponctuellement avec la bande de poto auriez vous des recommandation de titres exclusif ?