- Après avoir arpenté les couloirs sombres de L'USG Ishimura et déclaré comme l'ultime survivant de ce cauchemar en détruisant le Monolithe, Isaac Clark se retrouve 3 ans plus tard sur la Station Titan, métropole humaine sur la plus grande lune de Saturne.Ce qui frappe encore une fois dans ce Dead Space 2,Alors non seulement c'est très beau, mais c'est aussi très variés, en effet, Dead Space 2 est beaucoup plus variés dans ses environnements que le premier, qui se contentait uniquement du vaisseau.Là, on traversera des hôpitaux, des boutiques, une église d'unitologie, ainsi que des appartements et même des écoles où autre crèches, passage mémorable d'ailleurs.De quoi également apprécier le panorama et la magnifique DA du jeu, oui Dead Space 2 en met plein la vue. Bien évidemment, les nécromorphes sont de retours, avec quelques nouveautés en prime. Les vomitos sont des nécromorphes qui vous dégueulent dessus, charmant... et leur contact est toxique donc il faudra éviter de les toucher.Des nécromorphes de type "mines" posés un peu partout que ce soit sur le plafond ou sur les sols, soit vous devriez les esquiver, soit les neutraliser sinon ces saletés vous pèteront à la gueule. Et enfin mes préférés pour finir, les "Rôdeurs" ces nécromorphes se cacheront et attendront votre seconde d'inattention pour vous bondir dessus. Leur tendre des pièges est jouissif, et se révèlent très amusant.Fait important également, fini le syndrome Morgan Freeman, Isaac Clark est maintenant doté de parole, avec une excellente VF d'ailleurs comme à peu près tous les personnages.Il est beaucoup plus attachant et on s'identifie bien plus à lui que la boîte de conserve qu'il était dans le premier jeu. Mais certains fans déploreront le côté "seul" du premier jeu, un choix donc qui ne fera pas que des heureux. En effet, Dead Space 2 introduit bien plus de personnage, attention c'est pas Mass Effect non plus mais Isaac est plus accompagné dans cet épisode, si les personnages principaux sont plutôt réussi, Ellie et Stross en tête, c'est moins le cas pour le "grand" méchant du jeu qui au final ne sert à rien et qu'on voit 10 secondes à la fin.Le scénario est classique mais pas nul non plus, avec de bon retournement de situation et tout l'attrait psychologique du perso est quand même bien foutu, la fin est également correcte avec un joli clin d'œil.Dead Space 2 est également plus long que son grand frère, et plus difficile aussi. En effet, 15 chapitres bien copieux avec un excellent rythme qui m'a un peu rappeler celui de Resident Evil 4. Même si le côté plus action et moins horreur pourra déplaire, les 2 dernières heures sont d'ailleurs vraiment bourrine pour le coup et on arrive peut être à saturation à la fin.Quelques puzzle sont également de la partie mais rien de difficile pour ne pas casser le jeu. Par contre, je me serai volontiers passé des innombrables phase de piratage très répétitive à force et pas intéressante car elle n'évolue pas du tout.Mais la plus grande force de ce jeu est pour moi bien évidemment ses affrontements que je trouve ultra réussi, encore plus que le premier épisode. Quelques nouvelles armes font également leur apparition notamment un fusil sniper, un détonateur ou le lance javelot qui permet d'empaler les ennemis et de les électrifié ensuit, jouissif ! Mais la stase et la télékinésie seront toujours des amies précieuses. On retrouve également les stocks avec de nouvelles tenues à débloquer, très classe d'ailleurs et le fil d'ariane qui permet aussi de trouver les stocks ou les point de sauvegarde.Surtout que c'est toujours aussi sanguinolent, avec des finish bien gore. L'ambiance sonore est encore une fois à tomber à la renverse, les nombreux effets dans l'espace, le cri des monstres, les voix bref c'est un sans faute encore une fois.- Dead Space 2 est la digne suite de son grand frère, plus beau, plus long, plus difficile aussi. L'aventure horrifique de Isaac en proie à des hallucinations dans la station Titan est menée tambour battant dans un gigantesque train fantôme dans un rythme qui ne faiblit pas, ou presque.- Les + :.- Graphismes de très haute volée- Ambiance et sound design encore une fois impeccable- Des affrontements brutaux et fun- Plus variés que son aîné dans les environnements et phase de jeu- Isaac et quelques autres personnages plutôt convainquant- Meilleur bestiaire- Plus difficile et plus long- Les phases en apesanteur plus réussi- Un gameplay bien plus abouti- Les phases hallucinatoire bien foutu- Quelques séquences de pure folie !- Un rythme soutenu qui ne faiblit (presque) pasLes - :- Le dernier tiers trop action- Les boss décevants- Un méchant inutile- Les mini jeux de piratage chiant à la longue9/10