L’implantation à Dublin permet à Sony Interactive Entertainment d’accéder à des talents de premier plan en innovation numérique et en technologies, dans une région que je connais bien et qui est parfaitement prête à soutenir notre approche innovante du divertissement interactif.

Sony Interactive Entertainment a annoncé l’ouverture d’un nouveau bureau à Dublin, avec la création de 100 postes. Cette équipe se concentrera principalement sur la recherche et le développement dans des projets visant à optimiser les opérations digitales, le service client (très voire trop souvent critiqué) et l’expérience des employés, tout en renforçant les opérations externes à l’aide de technologies avancées, d’outils numériques et de l’exploitation des données.Paul Walsh, Senior Vice President et responsable de la technologie numérique, de l’ingénierie, de l’informatique et des opérations chez SIE, a déclaré :Avec cette initiative, SIE confirme sa volonté de renforcer sa présence en Europe et d’investir dans l’avenir du jeu vidéo en s’appuyant sur l’expertise technique et l’écosystème numérique dynamique de l’Irlande.