-Le jeu puise essentiellement dans la direction artistique sombre et très organique de Dead Space et du film culte The Thing de John Carpenter.





-Côté gameplay, les développeurs citent ouvertement Resident Evil 4 pour sa caméra à l’épaule et les Dark Souls pour leur exigence en matière de difficulté.





-Le joueur incarne un voyageur du temps confronté à une menace terrifiante : les Orphelins, des créatures cauchemardesques qui incarnent les restes de l’humanité.





-Les combats mêleront affrontements à distance et corps-à-corps.





-Parmi les armes clés, le lance-flammes s’annonce comme l’un des outils les plus efficaces pour venir à bout des Orphelins.





-Le gameplay intégrera également une visée tactique avec la possibilité de démembrer les ennemis, renforçant l’aspect stratégique des affrontements à la manière de Resident Evil 4 et Dead Space





-Le jeu se veut particulièrement difficile, notamment lors des combats de boss, où chaque erreur peut s’avérer fatale. La difficulté des Souls est directement citée par les développeurs.











-Une mécanique inspirée de l'indémodable Resident Evil 2002 sera présente dans le jeu. Les corps des Orphelins devront être brûlés pour éviter des conséquences terribles. En effet, les Orphelins peuvent absorber les cadavres non incinérés et muter, parfois jusqu’à atteindre une puissance comparable à celle d’un boss si plusieurs absorptions se produisent à la chaîne. Une gestion fine des ressources et des corps à brûler en priorité sera donc essentielle pour survivre.





-Progression à l'ancienne : exploration en environnement semi-ouvert, portes verrouillées, raccourcis à débloquer et retours en arrière à prévoir.





-Le jeu se révélera davantage lors du Summer Game Fest 2025.

Le voile se lève un peu plus sur le nouveau survival-horror de la Bloober Team, Cronos : The New Dawn, qui s’est récemment offert un premier trailer de gameplay.Entre influences cultes et ambitions assumées, voici ce qu’il faut retenir sur le concept et les mécaniques de gameplay :