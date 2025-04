Pour commencer, c'est un vieux film (en couleur toutefois, me faut-il préciser). Il a dû sortir dans les années 80 (bien que ce pourrait être dans la décennie qui suit). Il met en scène un homme type « le Grand Blond » (pas spécialement beau mais qui a une gueule quoi, dans le genre vieux garçon) et qui au début du film se trouve à une soirée mondaine où il est interpellé par un tableau accroché à un mur. À compter de ce moment, il cherche à se renseigner sur son auteur, son origine, mais surtout, si le lieux que dépeint la toile est réel, et où ce pourrait-il être, le personnage présentant une espèce d’obsession à l'égard de ce tableau qui lui évoque comme un souvenir... le souvenir d'une fille qu'on devine prisonnière d'une sorte de château. Toujours au cours de la soirée mondaine, il se tape une gonzesse et en tire, au bout du bout, un renseignement précieux quant au tableau qui l’obsède.

Et puis bon, après ça, je me souviens aussi que des vampires nues vêtues d'une nuisette poursuivent notre homme toute la nuit durant, nous plongeant dans une ambiance envoûtante et qui en impose. Je ne me souviens plus, hélas, du nombre exact de vampires nues lancées à sa poursuite (intensité de la poursuite à relativiser, hein).



Enfin voilà, je pense en avoir dit assez pour que vous reconnaissiez le film, si t'en est que vous l'ayez vu (comme ça, si certains sont intéressés, ils ne seront pas « spoiler » outre-mesure). Parce que, ouais, ça fait un moment que j'y repense à ce film et... j'ai foutrement envie de le revoir ! Le truc, c'est que le titre m'échappe complètement...

Du coup, je vous serais vraiment reconnaissant de m'aider à trouver le nom de ce film. C'est pas un grand film, certes, mais c'est un film qui m'a ensorcelé, littéralement. Il a vraiment un truc... ce truc qui nous fait kiffer un film autrement médiocre, daté...

Enfin vous voyez ce que je veux dire...



MAJ



Janolife a trouvé, et au passage a rétamé l'IA invoqué par Micheljackson à l'occasion. Et le film en question est donc celui-ci : Lèvres de Sang, par Jean Rollin. Un film français paru en 1975 (réalisé en 1974).



Et c'est super drôle ! parce que j'avais vraiment cette impression en ne sachant le titre du film, de nourrir une obsession similaire à celle du personnage principal, obsédé par ce tableau et le lieu qu'il représentait.