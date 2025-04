- Les ennemis peuvent désormais effectuer des dashs pour feinter le joueur ou se rapprocher de lui à très grande vitesse.



- Certains adversaires sont capables de parer plusieurs coups d’affilée. Il faudra alors déclencher une sorte de brise-garde pour percer leur défense.



- Raven semble largement plus rapide que Ryu Hayabusa, ce qui pourrait indiquer des styles de jeu bien distincts.



- Ce dernier peut également se transformer : dans cette nouvelle forme encore inconnue à ce jour, une aile noire apparaît dans son dos et son katana devient un sabre de sang, dont la portée est doublée, voire triplée.



- Le katana de sang peut être chargé pour déclencher une attaque dévastatrice ou un déluge de coups.



- Les attaques kamikazes font leur retour. Les ennemis démembrés ou en fin de vie devront donc être éliminés au plus vite.



-Il se peut que tout le jeu se passe sous cette pluie corruptrice.



Bien que ces extraits montrent une fois de plus les mêmes décors et les mêmes ennemis, on peut tout de même y repérer quelques éléments inédits : Le choc des sabres, le bruit métallique de la lame de Raven frappant le sol, les bruits de découpages sanglants…chaque son renforce l'intensité du combat et donne une sacrée sensation de puissance dans les coups.