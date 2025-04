Il en aura fallu du temps pour qu'Universal installe un parc en Europe...car à ce jour, il existe cinq parcs Universal dans le monde : Etats-Unis (Los Angeles et Orlando), un en Chine, un au Japon et un autre à Singapour.enfin en Europe oui et non...en Angleterre.Universal a acheté 200 hectares autour de la ville de Bedford ( situé au nord de Londres à 1 h de route environ ), environ 30 000 emplois à la clé...j'imagine que les règles du capitalisme auront joué à fond et c'est ce qui a du joué en faveur de l'Angleterre, là où aujourd'hui investir en France est une folie en raison d'une folie fiscale et d'un syndicalisme poussé à l'extrême ( Ubisoft). sûrement que si Disney pouvait refaire un choix qu'ils écarterait la France aujourd'hui pour faire son Eurodisney.alors voilà pour le point qui a du peser mais paradoxalement ouvrir un parc d'Attraction en Angleterre hormis vouloir relancer l'industrie des parapluiesje vois pas comment c'est possible ( autrement que grâce aux avantages du capitalisme que l'Angleterre offre en terme de business ).bon alors 3 derniers points:- On ne sait toujours pas si la partie Nintendo y est déjà prévu mais on se doute que cela va finir par y être quoiqu'il arrive.-J'imagine qu'un autre argument a du peser: l'Angleterre est le pays d'Harry Potter!Maintenant il existe déjà un parc Harry Potter à l'extérieur de Londres mais concrètement c'est super cher pour juste 30 minutes de visiste car il n'y a pas grand chose à faire...une vrai arnaque à touriste avec la boutique en fin de parcours où le moindre crayon ed bois coûte son pesant d'or-" Aujourd'hui nous avons conclu un accord sur un investissement de plusieurs milliards de livres", a déclaré le dirigeant travailliste dans un communiqué.voilà, CQFD: l'arrivée de ce parc en Angleterre a été négocié carrément par le gouvernement!Le site devrait générer 58 milliards d'euros pour l'économie d'ici 2055, avec plus de 8,5 millions de visiteurs attendus au cours de sa première année, selon Downing Street.Une bouffée en terme de communication pour ce pays dont la vie en générale s'est dégradée.Pour ce qu'ils ne le savent pas l'Angleterre va mal voir très mal...non ce n'est pas à cause du Brexit...tout comme la France, l'Allemagne plus rien ne va économiquement en Angleterre. l'ambiance y est morose.J'ai un peu mal car j'ai toujours apprécié ce pays qui avait cet aspect Punk x Classe.