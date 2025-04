Disney a profité d'une présentation au CinemaCon 2025 pour dévoiler les premières images de Predator : Badlands via un court trailer à huis clos.Inutile de dire que les rumeurs et fuites ont proliféré à très grande vitesse sur le net après la diffusion de ce fameux trailer.Résultat, selon les dires, le film suivra la voie de Prey et proposera quelque chose de complètement nouveau pour la franchise.

-Le film se déroulera dans le futur. -Une armée d'humains avec des pistolets laser chassant le Predator est visible durant la courte bande-annonce. -Présence de véhicules futuriste et d'un désert. -Le Predator traquera une créature invincible style Kaiju. -Un nouveau chef Predator sera visible et effectuera un rituel Yautja. -Présence de l'actrice Elle Fanning dans le film qui aura la faculté de rendre ses yeux blancs. -Trachtenberg (Prey) sera encore une fois présent à la réalisation. -Le Prédator aurait une approche différente de la situation, avec un mystérieux rôle de bienfaiteur selon des retours. -Le film sortira le 7 novembre 2025.

posted the 04/07/2025 at 10:57 AM by marchand2sable