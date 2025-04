Ça fait plusieurs années que je me traîne une chaise de bureau But, inconfortable et qui grince plus que la porte de ma cave.Bref, j'ai besoin de changementVous me conseillez quoi comme marque de chaise ? Idéalement quelque chose de sobre (noir/gris foncé), confortable et pour quelques centaines d'euros max.Merci d'avance !