Nintendo surprend (ou choque) avec l'annonce de "Welcome Tour", un tutoriel interactif pour sa nouvelle console.Imaginez : vous incarnez un personnage miniature explorant une Switch géante pour en apprendre les fonctionnalités.On y incarne un petit personnage se déplaçant sur une version géante de la console.Ce sera l’occasion d’apprendre comment fonctionne la machine.Des démos techniques sont aussi au programme, tout comme des mini-jeux avec les JoyCon souris.La ou Valve propose le sympathique Aperture Desk Job pour apprendre à utiliser son Steam Deck, ou encore Sony embarque le très chouette ASTRO's Playroom sur sa PS5.Ces deux titres sont gratuits. En face, le jeu montré par Nintendo a l’air franchement moins poussé.

posted the 04/03/2025 at 12:02 PM by shadowmarshal