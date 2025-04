Bon l'heure est venu de faire le bilan de la switch puisqu'elle arrive à la fin de sont cycle.



Je précise que j'ai eu la wii u , ça joue beaucoup sur mon avis final, définitif, irrévocable.



1: le concept est parfait pour ma manière de consommer le jeux vidéo aujourd'hui. Joué sur la télé, et pouvoir continuer la partie ailleurs que chez soit.



2: il manque cruellement certaines licences.



-Pas de Mario kart propre (le truc avec les kart télécommandé, c'est pas un épisode de la série principal)



-pas de metroid prime (le 4 à rater le coche, sort trop tard)



-pas de advance wars/bataillon wars

Sortir le portage du premier advance wars avec le second....alors que le dual strike et le dark conflict aurait étais 1000 fois plus intéressant.



-pas de donkey Kong



-pas de star fox



-pas de f zéro (on sait jamais)



Pas de ceci, pas de cela. Oui c'est ce qui me vient à l'esprit en repensant aux ancienne console Nintendo.



Perso j'ai vraiment senti un gros frein après la sortie de animal crossing.



J'aurais bien pris bayoneta 3 s'il étais sortie avant.



Ce que je veux dire, c'est que la switch à duré 8 ans, mais les 4 ou 3 dernière année, on a pas eu de gros projet Nintendo exclusif pour la switch.



La console se vendant toute seul, on en revient à la même problématique du soutien de Nintendo comme à l'ére de la Wii/DS.....



C'est con à dire, mais Nintendo se surpasse quand ils sont dans la difficulté.



C'est d'ailleurs pour ça que je m'attends à vraiment pas grand chose pour demain. Je serai même pas surpris si mario kart 9 n'était pas de la partie....





Après, comme dit plus haut, j'ai eu une wii u.....