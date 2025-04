C'était juste pour vous signaler que, il y a quelques temps, a démarré unpour développer(une suite qui promet d'envoyer du très lourd), que le projet a déjà récolté 443 118 euros sur les 100 000 demandés initialement, et que l'on a jusqu'au 5 avril pour soutenir le studio.En outre, et c'est parce qu'il y a un dernier pallier connu à 450 000 euros à aller chercher pour quesoit de la partie, que je poste aujourd'hui sur le site un 1er avril. Car aujourd'hui, l'actualité est morte, et que c'est je trouve le moment propice, avant la révélation de demain autour de la Nintendo Switch 2, de vous apprendre ou vous rappeler à la campagnelancée parElle ce doit prendre fin le 5 avril, alors si le projet vous intéresse et qu'au surplus, comme moi, vous ne voulez surtout pas raté l'apparition deau sein du jeu (avec tous ce que cela implique pour introduire cette « huile » appartenant à l'univers de), alors n'attendez plus et aller « checker » la page via le lien ci-dessus.