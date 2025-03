La classification refusée (RC) désigne les films, jeux vidéo et publications qui ne peuvent être vendus, loués, promus ou importés légalement en Australie. Le contenu classé RC ne respecte pas les normes communautaires généralement acceptées et dépasse les limites des classifications R 18+ et X 18+.

Ce jeu contient des représentations de discrimination sexuelle, de maltraitance infantile, de harcèlement, d'hallucinations liées à la drogue, de torture et de violence explicite. L'action se déroule au Japon dans les années 1960 et contient des représentations inspirées des coutumes et de la culture de l'époque. Ces représentations ne reflètent ni les opinions ni les valeurs des développeurs ni celles des personnes impliquées. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant le jeu, veuillez interrompre votre partie ou en parler à une personne de confiance.

Comme le titre l'indique, le prochain jeu de la série Silent Hill ne sortira pas en Australie. La raison n'est pas donnée, l'organisme australien de classification d'âge, le ACB (l'équivalent de notre PEGI), a simplement apposé la classification "refusée", interdisant ainsi ce jeu vidéo d'être commercialisé là-bas.On suppose donc que le contenu horrifique de Silent Hill f pose plus problème que du simple "R18" (sexe) avec le gouvernement australien dont ABC dépend, mais ça n'est visiblement pas une première puisqu'un tas de produits culturels ont été déjà refusé là-bas, dont par exemple le jeu vidéo Disco Elysium.Ce que l'on sait de Silent Hill f via les autres classifications d'âge (ESRB notamment) :Pour les 2-3 du fond, l'image que j'ai mis en en-tête n'est pas un hasard. A moins que ça soit genre le lobby japonais des drogues qui soit derrière le financement du jeu a prôner les discriminations et harcèlements aux femmes et enfants, évidemment que vouloir censurer un jeu vidéo alors que rien ne pose problème en l'état est regrettable.