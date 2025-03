- Nouveau top 10 et après avoir fait celui de Dark Souls 3 sur le même sujet, intéressons nous maintenant à Dark Souls premier du nom. Voici une liste des 10 meilleurs boss du jeu selon moi.10)- Le golem de Fer est le boss de la Forteresse de Sen. C'est un gigantesque golem en armure qui fait énormément de dégâts. Il ya 2 façons de tuer ce boss, de façon bien entendu normale en vidant sa barre de vie tout simplement. Mais aussi de façon plus originale car il est possible de le faire tomber en l'amenant près du bord mais ça sera pas chose facile. Un boss assez épique au sommet de la Forteresse !9)- Le dragon béant c'est le gardien des profondeurs. C'est un boss encore une fois gigantesque avec énormément de PV, dans une arène immense et croyez moi que c'est tant mieux pour vous. Le combat est assez long et éprouvant tant le boss est un sac à PV ambulant mais j'ai beaucoup aimé le combattre. Essayer de lui couper la queue est jouissif et permet d'avoir une arme très puissante en retour. Attention à ses coups de queue ou quand il essaye de nous écraser, j'aime beaucoup le thème de ce boss aussi et je trouve son design vraiment bien foutu pour le coup.8 )- Gwen est le boss final du jeu même si pas dans le trio de tête comme vous pouvez le constaté. Maîtriser la parade à la perfection ou presque contre lui et vous pouvez le déssouder très facilement mais je n'avais pas décider de l'avoir comme ça. Je l'ai combattu à la "loyale" et j'en ai suer. Son énorme épée de feu fait beaucoup de dégâts, et il est très agressif. Le combat est vraiment top et la petite musique au piano derrière est magnifique.7)- Un boss que j'ai grandement apprécié en partie parce que je trouve son design absolument incroyable, il est tellement stylé ce boss. Alors oui, il est chiant, surtout quand il fait pop ses innombrables squelettes et le chemin quand on meurt pour aller jusqu'à chez lui est pénible. La chute aussi jusqu'à son arène qui nous fait nous soigner à chaque fois. Mais le boss a des attaques stylées, surtout quand il fait jaillir ses lames du sol, son AOE etc... Et j'ai chopé son épée aussi, que j'ai grave kiffé.6)- Les Gargouilles sont le premier véritable obstacle du jeu la première fois tant elles sont violentes. J'ai tout simplement adoré ce combat épique sur les toits de la paroisse des morts-vivants. Gaffe à pas tomber, et lorsqu'elles nous attaquent toute les 2 en même temps, c'est tout de même assez galère mais c'est ça qui est bon. Encore une fois, on peut aussi leur couper la queue pour choper leurs armes. C'est un peu le combat qui t'apprends ce qu'est DS et que tu vas en chier par la suite.5)- Un boss uniquement accessible dans le DLC Artorias of The Abyss. Auparavant inaccessibles, il faudra se faire aider du géant pour qu'il puisse lui tirer dans l'aile afin qu'il ne puisse plus s'envoler. Une fois au sol, le combat commencera. Kalameet est clairement un des boss les plus difficiles du jeu mais il n'est pas obligatoire et vous pouvez finir le DLC sans jamais le rencontrer. Vous raterez cependant un excellent combat.4)- Queelag est le boss du Hameau du Crépuscule et c'est également un des meilleurs boss du jeu au design tout bonnement incroyable. Mélange de femme et d'araignées, elle est la sorcière du chaos et fera principalement des attaques de feu. Un truc chiant quand même un peu, c'est qu'elle passe son temps à dégueuler de la lave partout, ce qui fait que vous pouvez vite vous retrouver coincé par son magma. Queelag est difficile à vaincre surtout parce qu'elle a beaucoup d'attaques variées, notamment sa putain d'explosion de zone qui m'a tué pas mal de fois.3)- Ces 2 salopards... Tous les joueurs ayant joué à DS se souviennent de ces types. Le boss le plus difficile du jeu de base, ils sont néanmoins épique à affronter, et demanderont persévérance et observation pour en venir à bout. A la mort de l'un, l'autre va absorber son pouvoir par exemple, Orstein va devenir géant alors que Smough disposera d'attaque maintenant électriques en plus de son gros marteau. Un fight éprouvant mais saisissant et mémorable.2)- On parle pas du produit vaisselle mais du grand loup gris qui attaque avec l'épée dans sa gueule sous une pleine lune magnifique. En plus d'avoir la plus belle arène du jeu, c'est aussi le combat de boss le plus tristoune de ce jeu, car voir le loup boité à la fin du combat fait mal au cœur... Ça le rend touchant, profond et mélancolique. C'est pas seulement un combat de boss, c'est vraiment une œuvre d'art. Limite on a pas envie de le tuer quoi, alors que les autres bah ballec xD.1)- Le chevalier Artorias a la première place, c'est non seulement selon moi le boss qui m'a donné le plus de fil à retordre mais c'est aussi celui que je préfère. Son "flow", ses attaques, son design, bref un régal. Alors oui, il est dur, très dur même mais quel combat ! Vers le milieu du combat la corruption semparera de lui et il deviendra encore plus vénère que jamais, son thème est également incroyable. Bref, on va pas y passer la nuit, il est le meilleur boss du jeu pour moi !- Le boss final du DLC, et un boss encore une fois redoutable. Son design est impeccable, et son arène plongé dans le noir fait son petit effet. Je le met en mention honorable car c'est vraiment un boss que j'ai apprécié et il aurait pus être dans le top mais il fallait faire un choix. Il m'a quand même pas mal gonflé avec son bâton qui envoie les espèces de fantômes noirs qui nous explosent notre barre de vie comme le soleil fait fondre la neige, et son enchaînement qui si on se prend dedans, est quand même difficile d'en réchaper vivant.