Explorez le style de jeu et les motivations des membres de l'Expédition 33, alors qu'ils partent pour éliminer la Peintresse, pour que plus jamais elle ne peigne la mort.



Partez à la rencontre de Maelle, la benjamine de l'Expédition, timide et solitaire, mais avide de liberté. Orpheline à 3 ans, Maelle ne s'est jamais vraiment sentie chez elle à Lumière. Elle a du mal à nouer des liens avec les autres et à leur faire confiance, mais éprouve de l'affection pour son frère adoptif Gustave. Agée de 16 ans, Maelle est beaucoup plus jeune que ses camarades de l'Expedition. Contrairement à eux, l'Expédition est pour elle une occasion de découvrir le monde au-delà des murs de Lumière, et de forger son propre destin.



Clair Obscur: Expedition 33 sortira le 24 Avril 2025 sur Playstation 5, Xbox Series X|S & Steam.