- Quelqu'un a-t-il vu/re-vuenJe me faisais une joie de revoir le film au cinéma et enpour sa ressortie. Et quelle mauvaise () expérience ! J’ai dû faire ce que je déteste : pousser plusieurs fois le staff à faire venir un technicien pour constater un problème évident de son. J’ai vraiment perdu mes oreilles, alors que j’ai l’habitude de la musique à haut volume et que j’ai déjà vu plusieurs films en IMAX dans différentes salles de différents pays.Au début, j’ai pensé que le problème venait de la salle de cinéma, car j’avais déjà eu une expérience similaire il y a des années (John Wick 2), mais pas dans une salle de ce format. À l’époque, le volume avait pu être recalibré directement sur le panneau sonore de la salle. Mais cette fois, j’ai appris que les réglages se font via un système à distance pour les films IMAX, qui suit une procédure spécifique pour chaque film, et que tout est vérifié à l’ouverture des salles.Dès les bandes-annonces,( j’ai donc pu voir celles de Superman, Minecraft, et le tant attendu Blanche-Neige au passage) mes tympans explosaient littéralement. Je suis sûr qu’on dépassait largement le seuil de sécurité. Je me suis dit que c’était peut-être un problème de calibration des trailers… mais une fois le film lancé, toutes les scènes d’action où le son poussait sur des plages spécifiques étaient un véritable enfer. J’ai même fait reculé la famille de cinq rangs, sans succès.J’ai finalement dû me résoudre à quitter la séance à mi-chemin et demander un remboursement. Mais au-delà de ça, j’ai insisté (poliment) pour que l’équipe technique vérifie si le problème venait de la salle ou d’autre chose.Après coup, en fouillant sur Reddit, j’ai vu que dès sa sortie, certains spectateurs se plaignaient déjà d’un problème de mixage audio et d’un son démesuré sur le format IMAX du film (et aussi en France pour le coup).Le souci, c’est que ma femme et moi avons été les seuls à faire part du problème dans la salle. Difficile d’en tirer une généralité (même si l’équipe a vérifié à distance si cela était conforme au standard de procédure). Mais honnêtement, avec mon expérience dans le domaine audio et le nombre de salles que j’ai écumées à travers le monde, je sais que je n’affabule pas. Je suis même très tolérant face à un volume sonore élevé en salle… tant que c’est correctement mixé.C’est frustrant d’avoir l’impression de passer pour l’emmerdeur de service, alors qu’en réalité, beaucoup de gens acceptent passivement une situation d’inconfort (par crainte ? de se lever) et de remettre en question ce que la majorité semble en apparence tolérer (même si je ne doute pas que les gens des premières rangées étaient déjà assurément atteint de surdité avant même l'entrée en salle). Puis bon, entre les gars qui répondent à leurs téléphones en pleins séances, ceux qui "va et vienne" toutes les 2 minutes pour se faire un rail ou un shot et ceux qui sont en dates, ils en restent combien de gens vraiment concernés ?Mais bon, quand tu paies 20/25 balles la place par personne, à un moment… si en plus tu dois sacrifier ton ouïe sans broncher (les douleurs aux tympans ont quand même bien persisté après avoir quitté la rave de Zimmer).Précision, je ne l'ai pas maté en France, je ne doute pas sinon que plusieurs gens auraient quitter la salle où se seraient plaint dans notre beau pays de "râleurs" (ce qui auraient sans nul doute fait bouger les choses, par contre pas sûr que j'aurais pu obtenir un remboursement si facilement). De plus, j'avais déjà vu le film deux fois dans des salles différentes (non IMAX) sans aucun problème à l'époque de la sortie originelle. Je sais que le film à tendance à balancer à certains moment des décibels disruptives, mais cela ne m'a jamais dérangé.- J’aimerais savoir si vous avez eu des expériences similaires ?- Est-ce que ça vous est déjà arrivé en salle IMAX sur d'autres films ?- Et encore mieux, avez-vous vu Interstellar en IMAX ?(quelle soundtrack):