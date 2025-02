Une démo du jeu est disponible actuellement sur Steam et avec en prime une annonce officielle de la date de sortie :La démo est tout simplement excellente avec une réalisation qui frôle le respect pour de l'indé. Les énigmes sont très bien trouvées, l'ambiance est très immersive (surtout avec un casque) et le jeu joue habilement avec les oreilles du joueur, notamment en utilisant des effets sonores de très bonne facture, comme des hurlements de créatures au loin ou des bruits de portes qui se ferment de manière inattendue.Un grand bravo pour la mise en scène avec la caméra, tantôt en hauteur, tantôt en 2D, ou placée au ras du sol, il y a une très grande maitrise de cette dernière, et même si le jeu s'inspire inévitablement de Silent Hill, en aucun cas on part dans une copie vulgaire et sans âme.On apprécie aussi la petite touche Resident Evil qui peut faire sourire les fans de la licence de Capcom, comme la présence d'un inventaire limité, d'une save room ou d'un personnage féminin au nom de Jill...Cependant, quelques éléments nuisent légèrement à l'expérience comme ce forcing sur un effet visuel de grain qui évoque une qualité d’image VHS, mais de façon maladroite, des déplacements aux joysticks en contrôle tank (désolé, mais moi c'est la croix ou rien), ou une formule vue et revue du genre, forcément.Malgré ces quelques défauts, j'ai vraiment apprécié cette démo. Pour celles et ceux qui n'ont pas Steam, voici mon gameplay maison sur la démo complète et sans commentaires pour que vous puissiez profiter de l'excellente ambiance du titre. Bon visionnage.