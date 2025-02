Hello

Mon fils me dit que notre PS5 coupe régulièrement au bout de 30mn de jeu (pas sur tous les jeux, mais par exemple witcher 3).

J'ai la PS5 depuis 4 ans.



J'ai nettoyé en soufflant dans le dissipateur et en aspirant la poussière qui sortait des ventilos mais ça n'a rien changé.

J'ai essayé de reconstruire la base de donnée mais idem, ça ne change rien.



D'autres idées ? La PS5 était en position verticale toute sa vie, c'est peut être la pâte thermique ? J'avais changé la pâte sur une PS4 mais j'imagine que sur PS5 ça s'ouvre pas facilement...



Combien coûte la réparation? Chez Sony ou ailleurs?



Merci beaucoup