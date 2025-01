Incarnez Hazel et explorez un univers sombre et fantastique, où vous découvrirez les mythes et les créatures du sud des États-Unis d'Amérique. Lorsqu'une catastrophe naturelle s'abat sur sa ville natale, Hazel est appelée à devenir tisseuse : une soigneuse dont la magie peut retisser les liens rompus et guérir les esprits. Forte de ses nouveaux pouvoirs, Hazel devra affronter et dompter des créatures redoutables, lever le voile sur les secrets de son passé familial et, avec un peu de chance, retrouver un foyer.

South of Midnight est le prochain projet de Compulsion Games , un titre clairement plus ambitieux que leurs précédentes créations, où l'on explore des paysages du Sud des États-Unis aux côtés du personnage d'Hazel.



Séparé de sa mère lors d’une violente tempête, Hazel découvrira des décors transformés et rencontrera dans un premier temps Catfish , un vieux poisson chat conteur qui deviendra par la suite un guide et un compagnon. Plus tard, elle acquerra un pouvoir de tisseuse qui lui permettra d’interagir dans un monde baigné d’un surréalisme folklorique.

En plus d'offrir une grande variété de mouvements pour progresser, Hazel aura la possibilité d'appliquer ses compétences en combat contre les Haints , des êtres alimentés par une énergie négative symbolisant la corruption. Équipés de ces instruments d'artisanat textile, les pouvoirs des tissages dévoilent la capacité d'affaiblir les Haints et de « détricoter » leur énergie, réparant la réalité autour d’elle comme une tapisserie. Des fleurs surgissent alors, laissant apparaître une guérison de l’environnement. En plus de pouvoir tisser, pousser et tirer, la maîtrise des différents sortilèges seront essentiel pour combattre les ennemies, chaque Haints à ces forces et faiblesses, et les attaques au corps-à-corps ne seront pas toujours la solution la plus efficace, le timing reste essentiel.

Jasmin Roy , directeur du jeu : « Ses outils et pouvoirs s’articulent autour de l’artisanat textile et des rouets traditionnel. Elle utilise comme arme un fuseau , deux crochets et une quenouille. Ses pouvoirs prennent la forme de motifs surnaturel en dentelle , qui mélangent l’artisanat et le mystique. »

Les zones du jeu ont chacune leurs propres biomes illustrant la vaste variété des paysages du Sud des États-Unis et sont tous inspirés de lieux réels , les développeurs ont même visité une véritable ville fantôme du Mississippi, infesté d’alligators. La partie audio dirigée par Chris Fox et son équipe ont apporté une authenticité unique pour chaque lieu. Ils ont pu capturer sur 6 mois les sons de plusieurs marais de la Louisiane, des montagne du Kentucky passant par les paysages du Tennessee à différentes périodes de l’année.

Chaque région est sous le contrôle d’une créature mythique, régnant en maître des lieux elles possèdent toutes des mécaniques uniques, ce qui conduit automatiquement à des combats de boss épiques.

Whitney Clayton , directrice artistique : « Les créatures sont toutes inspirées de vrai contes populaires. Cependant , il n’existe pas beaucoup d’informations visuelles sur l’apparence exacte de ces créatures , ce qui nous à donné beaucoup de flexibilité pour les interpréter. Pour moi , il était vraiment important de trouver le ton , l’ambiance et de m’assurer qu’ils avaient cette sorte d’élégance sombre. »



David Sears directeur artistique : « Chaque région possède une créature particulière et elle règne entièrement. Ainsi , chaque royaumes est structuré de manière à ce que vous compreniez comment une créature est devenu un monstre. »

Cette esthétique artistique singulière provient en partie du studio Clyde Henry Production, reconnu pour son expertise en stop motion, leur approche « sombre et tordue » a motivé Compulsion Games à concevoir un aspect artisanal pour South of Midnight.

Olivier Deriviere compositeur : « Nous voulions que la musique soit très impliquée dans le monde en lui même et qu’elle illustre le monde autant qu’elle capture ce que fait le joueur à chaque instant.»

South of Midnight

Enfin, la musique joue un rôle essentiel et implique le joueur dans ce monde fantastique, accélérant même les moments de tensions pendant les boss, elle est composée par Olivier Deriviere connu pour son travail sur A plague Tale innocence/Requiem est bien d’autres.sortira le 8 avril sur Xbox Series et Pc.