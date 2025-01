L'ANIMUS HUB EST...



... un point d’entrée fluide vers les derniers jeux de la franchise Assassin’s Creed. Lorsque vous lancez Assassin’s Creed Shadows pour la première fois, vous serez immédiatement immergé dans un nouvel environnement Animus : le Dark Animus piraté du monde contemporain d’Assassin’s Creed. En naviguant dans l’Animus Hub, vous pourrez accéder à une chronologie des héros récents de la franchise, à des lignes de quêtes supplémentaires dans AC Shadows, et surtout, débloquer des récompenses gratuites au fil de votre progression.



LA PUISSANCE DE L'ANIMUS



La force motrice derrière l’Animus Hub est l’Animus et ce qu’il représente pour l’univers d’Assassin’s Creed. L’objectif est de mettre en lumière l’Animus lui-même et d’explorer ce qui en fait un dispositif narratif si puissant dans notre univers.



L’Animus déverrouille le passé, nous permettant d’explorer les mémoires génétiques de ceux qui nous ont précédés. Il devient central, non seulement dans l’histoire contemporaine d’Assassin’s Creed, mais aussi dans le parcours futur de nos joueurs.



La vidéo présente les fonctionnalités de l’Animus Hub au lancement, mais si vous avez des questions, voici une liste de points que nous avons pensé utiles avant votre première entrée dans l’Animus le 20 mars.



10 CHOSES À SAVOIR AVANT DE PLONGER DANS L'ANIMUS



1. L'ANIMUS HUB EST DISPONIBLE SUR TOUTES LES VERSIONS D’ASSASSIN’S CREED SHADOWS.

L'Animus Hub sera lancé sur toutes les versions d’Assassin’s Creed Shadows (PlayStation®5, Xbox Series X|S, Ubisoft+, Amazon Luna, Windows PC et Mac).



2. L'ANIMUS HUB N’EST PAS UN LAUNCHER AUTONOME.

L'Animus Hub est entièrement intégré à Assassin’s Creed Shadows ; il ne s’agit pas d’un launcher autonome, et il n’est actuellement pas prévu d’en faire un.



3. VOUS POUVEZ ACCÉDER À VOS TITRES DE LA PÉRIODE 2 VIA L'ANIMUS HUB.

L'Animus Hub peut lancer Assassin’s Creed Mirage, Valhalla, Odyssey et Origins, à condition qu’ils soient installés ou possédés sur votre système. Si vous possédez des versions physiques, vous devrez insérer le disque avant de lancer le jeu.



4. LES TITRES DE LA PÉRIODE 1 NE SONT PAS ACTUELLEMENT PRIS EN CHARGE DANS L'ANIMUS HUB.

L'Animus Hub ne prend pas en charge les titres sortis avant Assassin’s Creed Origins. L'Animus Hub continuera d’évoluer avec de nouvelles fonctionnalités et contenus au fil des mois et des années à venir.



5. LES MISSIONS DE L'ANIMUS HUB SONT JOUABLES DANS ASSASSIN’S CREED SHADOWS.

Au lancement, les Anomalies présentes dans la fonctionnalité Projets sont jouables uniquement dans Assassin’s Creed Shadows. Elles peuvent également être accessibles directement depuis votre tableau des cibles dans le jeu.



6. DU CONTENU CONTEMPORAIN SE TROUVE DANS L'ANIMUS HUB ET DANS LE JEU.

Le contenu contenu dans le Coffre est une partie de la nouvelle histoire contemporaine. Certains éléments de l’histoire contemporaine peuvent être découverts dans Assassin’s Creed Shadows et seront développés davantage à mesure que l'Animus Hub évolue.



7. LES CLÉS NE PEUVENT ÊTRE GAGNÉES QU’EN JOUANT.

Les clés Animus ne peuvent pas être achetées avec de l’argent réel. Elles doivent être gagnées en complétant des Anomalies dans la fonctionnalité Projets.



8. TOUTES LES RÉCOMPENSES DANS L'ANIMUS HUB SONT GRATUITES.

Toutes les récompenses disponibles dans l'Animus Hub sont entièrement gratuites et débloquées simplement en jouant aux missions du jeu. Les joueurs auront également accès à des mises à jour de contenu régulières et à de nouvelles missions sans coût supplémentaire.



9. L'ANIMUS HUB FONCTIONNE HORS LIGNE, MAIS IL EST MIEUX CONNECTÉ.

La fonctionnalité Mémoires de l'Animus Hub est toujours accessible hors ligne, mais une connexion Internet est requise pour accéder aux fonctionnalités en direct, telles que Projets, l’Échange et le Coffre.



10. LANCER L'ANIMUS HUB N’EST QUE LE DÉBUT DE NOTRE AVENTURE.

L’équipe a des plans ambitieux pour l'Animus Hub et espère créer de nouvelles opportunités pour relier l’univers d’Assassin’s Creed, notre histoire contemporaine et vos jeux Assassin’s Creed préférés. Le lancement au sein d’Assassin’s Creed Shadows n’est qu’un premier pas dans une longue aventure. L'Animus Hub continuera d’évoluer et de s’enrichir avec de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux contenus et de nouvelles récompenses dans les mois et les années à venir.

